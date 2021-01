Le parole di Marino, dirigente dei friulani: "L'entusiasmo non deve mai mancare, ma c'è un po' di rabbia per l'ultimo risultato contro il Benevento, imprevisto e che è ci ha ferito. De Paul? I Pozzo non muovono mai i top player a gennaio, quindi confermo che andrà via solo la prossima estate se arriveranno le giuste richieste. Rinforzi per l'Udinese? Rimarremo alla finestra fino all'ultima settimana, discorso a parte per gli esuberi"