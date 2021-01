S. Inzaghi: "Via da Marassi con tanta delusione"

L'allenatore della Lazio analizza il pareggio di Marassi con il Genoa: "Volevamo iniziare il nuovo anno con i tre punti, in questo momento non stiamo raccogliendo abbastanza ma dobbiamo mantenere le nostre certezze. Mercoledì la Fiorentina? Servirà una grande partita"

Un Simone Inzaghi amareggiato al termine del match contro il Genoa pareggiato per 1-1: "Abbiamo approcciato bene e fatto un ottimo primo tempo - dice - Purtroppo, abbiamo fatto un solo gol e poi non siamo riusciti a soffrire a inizio ripresa. Andiamo via da Marassi con tanta delusione. Volevamo cominciare il nuovo anno con i 3 punti".

Nemmeno il tempo per metabolizzare il pareggio che già si torna in campo mercoledì contro la Fiorentina: "Mercoledì avremmo un’altra gara difficile contro la Fiorentina - prosegue - Recuperi? Acerbi e Leiva hanno fatto entrambi una buona gara. Manca ancora qualcuno all’appello e avrò bisogno di tutti in queste partite. Spero al più presto di recuperare Correa, Lulic e Fares".