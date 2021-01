Il 2021 di Lautaro Martinez inizia nel migliore dei modi. In attesa di vivere quest’anno la grande emozione della nascita della figlia, l’argentino si gode la sua prima tripletta in nerazzurro. L’attaccante segna tre gol nel match vinto dall’Inter per 6-2 contro il Crotone a San Siro. Tra l’altro, Lautaro ha segnato in tre modi diversi: destro, sinistro e colpo di testa (tripletta perfetta, l'ultimo giocatore dell'Inter a riuscirci in Serie A era stato Mauro Icardi nel marzo 2017 contro l’Atalanta). Al termine della partita, il numero 10 ha preso il pallone per portarlo a casa come da tradizione dopo ogni tris: "Dedico la tripletta alla mia famiglia, a mia figlia che sta per nascere e alla mia fidanzata Agustina, che è sempre presente nella mia vita. Mi mancava il gol prima di segnare a Verona, lavoravo per la squadra, ma quando arrivano anche tre reti come in questa partita allora è molto bello. Io sono contento quando l’Inter vince, poi se arriva anche il gol è meglio – le parole di Lautaro Martinez a Sky Sport –. Abbiamo lavorato tanto in fase di non possesso perché il Crotone tiene molto la palla, è una squadra che palleggia bene. Abbiamo approfittato degli spazi che ci hanno lasciato in difesa, sono molto contento per questa vittoria. Lo scudetto è un nostro obiettivo, lavoriamo tutti i giorni per essere in testa al campionato", conclude l’argentino.