Si apre con la sfida di San Siro la prima giornata di Serie A del 2021. Nerazzurri con Vidal dal 1', tra i calabresi panchina per Simy. La squadra di Conte è reduce da quattro vittorie casalinge consecutive, mentre quella di Stroppa ha conquistato 7 punti nelle ultime quattro gare di campionato. Diretta Sky Sport Serie A alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD