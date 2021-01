Si complica la situazione dell'allenatore gialloblù dopo la sconfitta interna per 3-0 nello scontro diretto contro il Torino. La dirigenza del Parma sta valutando in queste ore la posizione di Liverani e, in caso di sostituzione, andrebbe come prima scelta su D'Aversa, ancora sotto contratto con il club dopo averlo guidato fino al termine del campionato scorso

La sconfitta interna per 3-0 nello scontro diretto contro il Torino rischia di essere fatale a Fabio Liverani. La società sta valutando in queste ore la posizione dell'allenatore gialloblù, anche in vista degli impegni ravvicinati che vedranno la squadra impegnata contro Atalanta e Lazio rispettivamente mercoledì e domenica prossima. La dirigenza del Parma dovrebbe prendere una decisione in queste ore e, in caso di esonero di Liverani, sta valutando come prima opzione il ritorno in panchina di Roberto D'Aversa. L'ex allenatore gialloblù si trova ancora sotto contratto con il club, dopo averlo guidato dal 2016 fino alla fine del campionato scorso, ottenendo anche una doppia promozione dalla Serie C alla Serie A. A quel punto saranno poi da verificare le intenzioni di D'Aversa, dopo l'addio della scorsa estate.