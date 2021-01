Samp, Verre alle spalle di Quagliarella

Ranieri si affida al solito Audero tra i pali, in un 4-4-1-1 che vede Yoshida adattato a terzino destro per sopperire all'assenza di Bereszynski (in panchina, il polacco non è al meglio). Centrali di difesa Colley e Tonelli, Augello a sinistra. A centrocampo operano Thorsby ed Ekdal, con Candreva e Jankto esterni. A supporto di Quagliarella c'è il romano Valerio Verre.