Alex Sandro è positivo al coronavirus. L'esterno brasiliano aveva accusato qualche sintomo, a seguito dei quali la Juventus ha immediatamente disposto un controllo. Da questo è emersa la positività al Covid-19 del calciatore brasiliano, che è stato già posto in isolamento. Il resto del gruppo squadra, in attesa di sapere come comportarsi di concordo con l'Ats col quale la Juve è in costante contatto, sono ognuno nella propria abitazione. Una notizia che certamente condizionerà anche le scelte di Andrea Pirlo in vista della gara contro il Milan, in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 20.45. Alex Sandro non era tornato in Brasile ma era rimasto in Italia durante i pochi giorni di vacanza per le festività natalizie e ha giocato titolare contro l'Udinese, lasciando il campo all'83' per far spazio a Frabotta. Alex Sandro è il sesto bianconero contagiato. Prima di lui sono risultati positivi Rugani (il primo giocatore in assoluto in Serie A), Matuidi e Dybala, che si sono ammalati tra marzo e aprile del 2020. Durante la stagione in corso invece si sono fermati Cristiano Ronaldo e McKennie.