Il giocatore della Lazio ha effettuato una donazione per il rider picchiato e derubato un paio di sere fa a Napoli. "La vicenda mi ha colpito e ho sentito di dover agire in prima persona - ha spiegato al sito ufficiale del club biancoceleste -. Non volevo che il mio gesto suscitasse clamore mediatico"

La vicenda ha provocato l'indignazione del Paese. Un rider aggredito, picchiato e derubato del suo scooter da un gruppo di malviventi. Accanto alla rabbia, però, si è scatenata anche la solidarietà verso il 50enne di Napoli. Sul sito gofound.me si è aperta, infatti, una raccolta fondi per comprare un nuovo motorino al rider e tentare di risarcirlo del danno subito. Sono stati raccolti già oltre 11 mila euro e questi in gran parte vengono da Mohamed Fares. Il giocatore della Lazio ha donato 2500 euro e il gesto è diventato subito di dominio pubblico, tanto che l'esterno ha deciso di raccontarlo sul sito della società biancoceleste. “Ho visto su Instagram un post di un mio amico di Napoli e sono venuto a conoscenza di questo episodio - ha spiegato l'algerino ai microfoni di sslazio.it -. La vicenda mi ha particolarmente colpito ed ho deciso di agire in prima persona. Ho notato un link tramite il quale era possibile effettuare una donazione e l’ho voluta effettuare in forma anonima perché non volevo che questo mio gesto suscitasse clamore mediatico. Ciò, però, è accaduto, la mia intenzione era quella di aiutare una persona in difficoltà”.