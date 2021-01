C'è tanta amarezza nelle parole di Eusebio Di Francesco, che contro il Benevento ha subito il terzo ko consecutivo con il suo Cagliari: "Ci siamo persi alla prima difficoltà. L'arbitraggio non mi è piaciuto, ma non è il motivo della sconfitta. Abbiamo un'opportunità per il riscatto già domenica. Esonero? E' la vita di un allenatore essere messo in discussione in questi casi"

"E' normale esser messo in discussione: è la vita di ogni allenatore": parole di Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta casalinga con il Benevento, la terza consecutiva del suo Cagliari. Il tecnico rossoblu non nasconde la sua amarezza dopo la partita: "Nel momento in cui avevamo la partita in mano abbiamo mandato all'aria tutto. Non è la prima volta. Dobbiamo crederci di più - ha detto -. L'espulsione di Nandez? Non so cosa sia accaduto, ma l'arbitraggio non mi è piaciuto. Ma non è questo il motivo della nostra sconfitta".