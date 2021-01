Cagliari-Benevento, dove vedere la partita in tv

La sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Benevento apre la 16^ giornata del campionato di Serie A: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Il 2021 di Cagliari e Benevento è iniziato con una sconfitta in casa. I rossoblù sono stati battuti per 1-4 dal Napoli di Gattuso, mentre i giallorossi hanno perso 0-2 contro il Milan di Stefano Pioli. Tanta voglia di riscatto per Di Francesco e Pippo Inzaghi, pronti ad affrontarsi alla Sardegna Arena nella gara che aprirà il 16° turno di campionato, in programma interamente nel giorno dell'Epifania.