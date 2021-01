Lieve distorsione al ginocchio destro per Ribery

Epifania poco dolce per la Fiorentina, che oltre alla sconfitta sul campo della Lazio, ha perso anche Frank Ribery per infortunio. Il francese è stato costretto a lasciare il campo al 36' del primo tempo (sostituito da Eysseric) per un problema al ginocchio destro. Dopo la partita il club viola ha diramato un comunicato sulle condizioni del francese: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Franck Ribery è stato costretto a lasciare il campo nel corso del primo tempo a causa di un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nel corso dei prossimi giorni". La squadra di Prandelli, che ha interrotto una serie positiva di quattro partite culminata con il colpo in casa della Juve prima della sosta di Natale, affronterà domenica alle 18.00 il Cagliari al Franchi.