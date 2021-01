Parma, Liverani verso l'esonero: torna D'Aversa?

L’avventura di Fabio Liverani sulla panchina del Parma può ormai considerarsi conclusa . La società, dopo la brutta sconfitta nel turno precedente contro il Torino, aveva dato un’altra opportunità all’allenatore ex Lecce confermandolo anche per la sfida contro l’Atalanta: ma il ko per 3-0 di Bergamo ha di fatto segnato l’esonero dell’allenatore. Solo 12 i punti ottenuti dal Parma in queste prime 16 partite di campionato, con un ruolino di marcia che registra quattro sconfitte consecutive . Società che ha dunque deciso per una svolta in panchina.

Liverani ormai ai saluti, con il Parma che per sostituirlo effettuerà un primo tentativo con Roberto D'Aversa , allenatore che ha guidato il club gialloblù fino allo scorso campionato e attualmente ancora sotto contratto . La dirigenza italiana del Parma vuole richiamarlo e capire se ha le giuste motivazioni per tornare, il presidente Krause invece avrebbe voluto e vorrebbe ancora adesso come nuovo allenatore un profilo internazionale, con il nome di Paulo Sousa – che ha già dato la sua disponibilità ad accettare la panchina del Parma – in cima alla lista. Al momento, però, sembra prevalere la linea dettata dalla dirigenza, che farà dunque un tentativo per riportare D’Aversa alla guida della squadra.

Liverani: "Stagione strana. La squadra è in difficoltà, manca chi fa gol"

Liverani che ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la gara persa contro l’Atalanta: "È una stagione particolare, le difficoltà post covid per una squadra come la nostra sono state drammatiche. Abbiamo perso giocatori per problemi muscolari, tanti di loro lo scorso anno hanno fatto una stagione logorante e quest’anno non sono riusciti a recuperare. Spiace prendere gol più per disattenzioni che per grandissimi demeriti". L’allenatore del Parma ha poi aggiunto: "Questa squadra ha difficoltà numeriche davanti e qualitative: perdere a Bergamo non è una problematica, lo è la perdita di giocatori da non poter allenare. Poi il turno infrasettimanale è arrivato nel momento peggiore. Ma tutto questo fa parte del calcio: io lo vivo in modo sereno, sapevo che il campionato era strano e lottiamo per la salvezza come si sapeva dal primo giorno che sono arrivato. La società fare le proprie valutazioni. Autocritica? Non riusciamo a fare gol e ad avere il pallino del gioco in mano, abbiamo caratteristiche diverse. Tra le 5 squadre che hanno cambiato allenatore non c’è una che sta facendo meglio rispetto al passato, quando si cambia i due mesi di ritiro sono fondamentali. Noi abbiamo pochi attaccanti, per far gol servono giocatori che la buttino dentro", ha concluso Liverani.