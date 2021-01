La 16^ giornata di campionato propone sette gare in contemporanea: l'Inter in trasferta contro la Samp, la Roma è ospite del Crotone. All'Olimpico la Lazio sfida la Fiorentina, mentre l'Atalanta affronta il Parma. Il Sassuolo è di scena al Mapei contro il Genoa, al Dall'Ara si gioca Bologna-Udinese. L'ultimo match oppone Torino e Verona. Tutte le partite live su Sky Diretta Gol alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD