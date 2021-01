La società sarda ha deciso di anticipare di 24 ore la partenza per Firenze, dove nel weekend sfiderà i viola di Prandelli, per iniziare un mini ritiro allo scopo di trovare la concentrazione giusta per non fallire un esame importantissimo per il futuro di Di Francesco e non solo. Fiorentina-Cagliari sarà trasmessa su Sky Sport Serie A domenica alle 18

La società ha ribadito la fiducia ad Eusebio Di Francesco, nonostante l'ultimo periodo negativo, ma non resta ferma in attesa di superare il momento nero. Il Cagliari, infatti, ha deciso di anticipare di 24 ore la partenza per la Toscana e far scattare un mini ritiro in vista del match contro la Viola. La squadra di Di Francesco effettuerà l'allenamento in Sardegna venerdì mattina, poi nel pomeriggio volerà a Firenze con un giorno di anticipo rispetto alle consuete trasferte. L'obiettivo, ovviamente, è quello di trovare la concentrazione giusta per tornare a far punti e allontanare gli spettri di un esonero per l'allenatore. L'ex mister di Roma e Sampdoria spera di recuperare, per la sfida contro gli uomini di Prandelli, sia Ounas che Godin: l'algerino si è allenato oggi con la squadra, mentre l'uruguaiano - insieme a Faragò, Klavan e Luvumbo - ha svolto lavoro personalizzato.