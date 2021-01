Gli altri provvedimenti

Il Torino dovrà pagare una multa di 5 mila euro "per non aver impedito, durante l'intervallo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, ad un proprio collaboratore non identificato di rivolgere al direttore di gara espressioni irriguardose". Multato anche Belotti (1.500 euro) per esser stato ammonito per proteste essendo il capitano. Punito anche il team manager del Cagliari Alessandro Steri, che è stato espulso per aver "contestato in maniera irriguardosa una decisione arbitrale rivolgendosi al quarto ufficiale": non potrà essere in panchina al Franchi per il prossimo turno.