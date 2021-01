L'allenatore del Benevento sfida la squadra con cui visse una magica stagione da giocatore, vincendo il titolo di capocannoniere a 23 anni. "Partita che mi voglio godere, abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti. Atalanta modello per il Benevento? Siamo sulla strada giusta"

Riapre l’album dei ricordi, Pippo Inzaghi, e alla vigilia della sfida contro l’Atalanta inevitabilmente torna a quella stagione in nerazzurro, una sola nella sua lunga carriera da giocatore, ma determinante. 1996-97, SuperPippo inizia a mettere in mostra i suoi superpoteri, con una stagione da 24 gol chiusa con il titolo di capocannoniere in tasca.