21 punti in 16 partite, gli stessi conquistati dal Benevento nell’intero campionato 2017-2018 , il primo della storia del club in Serie A. Numeri che testimoniano la portata di questa prima parte di stagione della squadra allenata da Pippo Inzaghi , che contro il Cagliari ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva in trasferta (dopo quella della Dacia Arena contro l’Udinese) in Serie A per la prima volta nella sua storia. " Abbiamo fatto qualcosa di speciale , dobbiamo continuare a volare basso e non montarci la testa, ma allo stesso tempo è giusto goderci tutto questo”, ha ammesso l’allenatore del Benevento nel post gara della Sardegna Arena. “Il nostro obiettivo resta la salvezza, ma i ragazzi stanno andando oltre ogni più rosea aspettativa. Fatico a trovare aggettivi per questa squadra. A inizio anno di davano per spacciati , anche se penso che penso che dopo tutti i record che abbiamo fatto in B meritavamo un po' più di credito pur essendo una neopromossa, ora tutti iniziano ad avere timore di noi e a rispettarci . Questa penso sia la vittoria più bella ottenuta da questo gruppo", ha ammesso Inzaghi.

"Rinforzi? Se ci sarà l'occasione ci faremo trovare pronti"

vedi anche

Serie A LIVE: tutti i risultati

Inzaghi che ha preso come esempio la prestazione di Improta, attaccante schierato per l’emergenza come terzino contro il Cagliari, per fare i complimenti a tutta la squadra: "La sua prova fa capire che le partite si vincono quando c’è questo spirito e questa voglia. Sau? Quando lo chiamo in causa fa prestazioni del genere, è una garanzia. Ma posso pescare a occhi chiusi tra tutti i miei ragazzi per come si allenano in settimana. Giochiamo da squadra matura, in Serie A se si rinuncia a giocare le partite si perdono". Capitolo calciomercato: "Dobbiamo salvaguardare un gruppo che ha fatto record in Serie B e sta facendo qualcosa di incredibile quest'anno. Abbiamo perso Letizia, un giocatore importante, se la società troverà i giocatori giusti, sia a livello tecnico che umano, non si farà trovare impreparata. Se ci sono giocatori che possono aiutare questo gruppo lo faremo", ha concluso Inzaghi.