Giampaolo: "45' non giocati, poca personalità"

Marco Giampaolo ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta del suo Torino 2-0 in casa del Milan: "Troppo poco Toro nel primo tempo, non l'abbiamo giocata. Troppo poco giocare solo nel secondo tempo, contro una squadra forte e con grande autostima. Abbiamo avuto poca personalità e troppa preoccupazione, la ripresa non è bastata. Avessimo giocato così anche il primo tempo sarebbe stata più equilibrata. Con la rabbia soltanto non vinci le partite, devi fare un passaggio in più. Il primo tempo di oggi è stato l'unico giocato da spettatori. Dobbiamo aggiungere un passaggio in più, quando lo abbiamo fatto nella ripresa abbiamo avuto qualche occasione in più. Bisogna giocare a pallone". Cambio tattico per il Torino nel secondo tempo, l'allenatore granata ha spiegato il motivo: "Col vestito del primo tempo la squadra ha fatto buonissime partite, però non l'abbiamo giocato e al Milan è bastato giocare quei quarantacinque minuti per fare due gol". Sulla sfida che si rinnoverà anche in Coppa Italia il prossimo martedì: "E' la quarta gara in nove giorni, tra i due tempi ho pensato che fossimo anche un po' spenti fisicamente e mentalmente. Siamo la squadra più penalizzata in questo tour de force, giochiamo una media di una gara ogni due giorni e mezzo. Gli impegni ravvicinati pesano, martedì probabilmente giocherò con 7/8 giocatori diversi, altrimenti rischio di mandare a morire i miei".