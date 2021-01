L'allenatore biancoceleste alla vigilia della sfida del Tardini: "Sarà molto difficile. Conosco D'Aversa, sa già dove mettere le mani. 121 anni della Lazio? Spero nella vittoria domani. Vorremmo regalare una gioia alla società e ai tifosi, che ci mancano tanto". E sui singoli: "Nessun caso Pereira, Lulic sta recuperando. Caicedo e mercato? Situazione strana" TUTTE LE PARTITE DELLA 17^ GIORNATA Condividi:

"Sarà una partita molto difficile. Loro hanno cambiato allenatore, D'Aversa lo conosco e sa già dove mettere le mani. Mi dispiace per Liverani, che è un amico e un ottimo tecnico, sono sicuro che tornerà presto a lavorare". Simone Inzaghi si avvicina alla trasferta di Parma, che la Lazio affronterà domenica alle 15, con la testa al campo e un occhio al calciomercato. "Dovrò valutare come stanno i giocatori che sono scesi in campo mercoledì - le parole dell'allenatore in conferenza stampa. Con un desiderio per il regalo di compleanno per la Lazio, che festeggia i suoi 121 anni. "Direi la vittoria domani. Vorremmo regalare una gioia alla società e ai tifosi, che ci mancano tanto".

"Caicedo? Situazione strana" approfondimento Mercato, i colpi di gennaio più costosi finora Spazio anche per il calciomercato: "Giocare con il mercato aperto è una situazione strana. Ho visto Caicedo molto bene con la Fiorentina, ha fatto un'ottima gara come l'aveva fatta a Genova". L'allenatore biancoceleste guarda alla classifica: "Abbiamo un po' di ritardo ma c'è tempo. Contro la Fiorentina non siamo stati belli, ma abbiamo fornito una grande prova di carattere e concentrazione. Abbiamo vinto una partita non semplice". Dopo il Parma ci sarà poi il derby contro la Roma: "Non guardo troppo in là, dobbiamo essere bravi a vedere la gara successiva - il pensiero dell'allenatore -l'atenzione è solo sul Parma, ha ottimi giocatori: sarà la classica partita trappola. Dovremo farci trovare pronti".