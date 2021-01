C'è grande soddisfazione in casa Lazio dopo il successo per 2-0 al Tardini contro il Parma. Simone Inzaghi: "Risultato importante, che dà fiducia e autostima. La squadra non molla niente. Mercato? Abbiamo un Ds bravissimo, vogliamo che Caicedo rimanga con noi"

Simone Inzaghi perde ancora una volta la voce, ma torna da Parma con tre punti fondamentali per la sua Lazio, che venerdì affronterà la Roma in un derby dal sapore di alta classifica: "Sono contento di aver vinto e di non aver preso gol, abbiamo approcciato bene al match, abbiamo meritato, rischiando solo in un’occasione nel primo tempo. Avremmo dovuto sbloccare prima la partita, ma il risultato ci dà fiducia e autostima". Inzaghi traccia un bilancio di questa prima parte di stagione: "Io penso che abbiamo avuto un girone di Champions con tante vicissitudini legate al Covid e sapevamo avremmo lasciato per strada qualche punto, nelle tre gare precedenti con Milan, Genoa e Benevento avremmo meritato di più - ha spiegato Inzaghi a Sky Sport -. È normale che col doppio impegno qualcosa abbiamo perso, stanno avendo tutte un ritmo incredibile, ma la mia voce e la squadra dimostrano che non dobbiamo mollare niente. Non penso proprio che la squadra abbia mollato".