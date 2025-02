Nicolò Savona è stato sottoposto questa mattina a esami diagnostici al J medical, che hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra. Il terzino sarà fuori per circa due settimane. Poi gli aggiornamenti su Cambiaso e Douglas Luiz: solo un allarme per il terzino mentre per il brasiliano si teme una lesione alla coscia

Un altro infortunio in casa Juventus. Dopo aver saltato la trasferta di Cagliari, questa mattina Nicolò Savona è stato sottoposto a esami diagnostici al J medical. Questo il comunicato del club: "Nicolò Savona, che non aveva preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J medical. Gli esami hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra ". Il terzino sarà costretto a due settimane circa di stop.

Le ultime su Cambiaso e Douglas Luiz

Problemi anche per Cambiaso e Douglas Luiz. Solo un allarme per il terzino, uscito al 73' minuto della sfida contro il Cagliari dopo aver accusato un leggero fastidio al pube, che però non dovrebbe rappresentare nulla di grave. Situazione diversa per il centrocampista brasiliano, che si sottoporrà domani ad esami al J medical: si teme una lesione alla coscia.