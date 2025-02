Quarta vittoria di fila in Serie A per i bianconeri, che passano a Cagliari. L'analisi di Thiago Motta: "Nel primo tempo non abbiamo chiuso la partita, forse ci è mancata un po' di lucidità dopo i tanti impegni. Però abbiamo saputo soffrire nella ripresa. Scudetto? Pensiamo partita per partita, stiamo entrando nel momento chiave del campionato. Ora pensiamo alla Coppa Italia, poi ci sarà il Verona"

Basta un gol del ritrovato Vlahovic , tornato titolare dopo quasi un mese, per strappare i tre punti al Cagliari. Quarta vittoria consecutiva in campionato della Juventus , che riparte dopo l'eliminazione in Champions League e si prende il 4° posto staccando la Lazio. Un successo pesante quello dei bianconeri, partita analizzata da Thiago Motta : " Nel primo tempo non abbiamo chiuso la partita , conosciamo le difficoltà nel giocare a Cagliari e nella ripresa abbiamo sofferto portando i tre punti a casa. Coi due centrali potevamo creare superiorità numerica, abbiamo sfruttato i lanci lunghi. Abbiamo gestito bene il possesso, il campo era veloce e ha aiutato. Abbiamo creato tanto nel primo tempo, peccato non averla chiusa. Forse ci è mancata un po’ di lucidità dopo i tanti impegni. Avremmo giocato diversamente la ripresa, quantomeno abbiamo saputo soffrire . Scudetto? Pensiamo partita per partita, stiamo entrando nel momento importante del campionato. Non è facile battere le avversarie, ora pensiamo alla Coppa Italia e poi prepareremo al Verona".

"Yildiz può migliorare, ha un grande livello"

Motta si è poi concentrato su Yildiz: "Ha grandi potenzialità fisiche, tecniche e mentali. È generoso nella fase difensiva, esterno o centrale cambia poco per lui. Penso che l’uno contro uno sulla fascia gli permette di creare situazioni interessanti. Deve migliorare al tiro: gli capitano chance come stasera oppure non le cerca affatto, ma si presenta sempre lucido in area. Stesso discorso per Conceiçao. Nella nostra fase offensiva i nostri esterni spesso non sono in area: qui Yildiz deve migliorare, ha il fisico che gli permette di fare tutto. Dobbiamo insistere in questi aspetti: ha un grande livello e può migliorare tanto".