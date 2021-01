Primo tempo decisamente sfortunato per la Juventus di Pirlo che contro il Sassuolo perde per infortunio due giocatori, rischiando di perderne anche un terzo. Si tratta di Weston McKennie e Paulo Dybala, entrambi sostituiti nell'arco della prima frazione di gioco per un problema muscolare e per una contusione al ginocchio. Il centrocampista statunitense si è fatto male da solo, subito dopo un doppio sombrero in mezzo al campo che gli ha procurato un fastidio alla coscia destra. Il numero 10 argentino, invece, ha subito un forte colpo al ginocchio sinistro durante un contrasto con Ferrari nel tentativo di recuperare un pallone nella propria metà campo. Le condizioni di entrambi i giocatori, sostituiti rispettivamente da Ramsey al 19' e da Kulusevski al 42', verranno monitorate nelle prossime ore ma a preoccupare maggiormente i bianconeri è certamente Dybala, il cuo ginocchio ha subito un movimento anomalo durante l'infortunio: la speranza è che non si tratti di una distorsione.