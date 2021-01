Dybala zoppica col tutore al JMedical. VIDEO

L'argentino della Juventus è arrivato poco prima di mezzogiorno, zoppicando vistosamente e con un tutore, al centro medico della Juventus per effettuare gli esami clinici e valutare l'esatta entità del problema alla gamba sinistra. In mattinata controlli anche per McKennie e Chiesa

Dopo l’infortunio subito nel corso del primo tempo della sfida contro il Sassuolo, che l’ha costretto a lasciare il campo al 42’ a Kulusevski, Paulo Dybala è arrivato al centro medico della Juventus attorno alle 12 per gli esami clinici che dovranno valutare l’esatta entità del problema. Tutore alla gamba sinistra e una vistosa zoppicata davanti ai giornalisti presenti che di certo non dà grande ottimismo in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma domenica prossima alle 20:45. Dopo una quarantina di minuti ha lasciato il centro. Nel pomeriggio l'esito degli esami. L’argentino della Juventus aveva subito un colpo al ginocchio durante un contrasto con Ferrari nel tentativo di recuperare un pallone nella propria metà campo. La speranza ovviamente dei bianconeri è quella che non si tratti di una distorsione. Subito dopo la partita di domenica sera, Andrea Pirlo a Sky Calcio Club aveva parlato di un “trauma contusivo al collaterale interno”.