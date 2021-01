Arrivato in prestito dal Real Madrid la scorsa estate, Brahim Diaz sta pian piano lasciando il segno nel Milan. 21 presenze, 4 gol e 3 assist in questa stagione tra Serie A ed Europa League. Nell’ultima partita contro il Torino ha servito Leao per la rete dell’1-0 e si è preso il rigore del definitivo 2-0 segnato da Kessie. Il talento spagnolo classe ’99 ha parlato in un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport, partendo dal sogno scudetto: "Siamo il Milan, basta questa parola per capire che vogliamo sempre vincere, poi si vedrà. Possiamo sognare, siamo un gruppo molto unito e vogliamo fare grandi cose insieme. Il meglio deve ancora venire, stiamo tutti bene e anche io mi sento alla grande. Sono contento per il rigore conquistato, per l'assist e per i 3 punti contro il Torino. Se continuiamo così, poco a poco potremo fare sempre di più".