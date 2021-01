L'allenatore dell'Udinese commenta la sconfitta contro il Napoli e si dice tranquillo circa il proprio futuro: "Non sono al corrente di situazioni di criticità, oggi abbiamo fatto una bella partita e non meritavamo di perdere". La squadra, tuttavia, andrà in ritiro ad oltranza da martedì

La sconfitta casalinga contro il Napoli amareggia l'allenatore dell'Udinese Luca Gotti, la cui panchina era considerata a rischio prima del match con gli azzurri: "Il mio futuro? Non lo so, non ho nessun segnale di nessun tipo - dice - la squadra ha giocato una bella partita, non deve dare risposte a nessuno, deve giocare buone partite per fare dei punti. Rapporti incrinati? Io non avverto questo tipo di situazione o di criticità, siamo noi che parlandone smuoviamo qualcosa. Sicuramente ci mancano dei punti che dal mio punto di vista la squadra avrebbe meritato di avere"