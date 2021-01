Momento complicato per la squadra di Gattuso che ha raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque giornate. Esordio dal 1' in campionato per Rrahmani, confermato Petagna al centro dell'attacco. Gotti schiera Lasagna come unica punta. Alle sue spalle Pereyra. Diretta su Sky Sport 253 alle 15. Disponibile su Sky Go, anche in HD