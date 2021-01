Il Verona torna a vincere in casa come non accadeva da inizio novembre. Partita decisa nel primo tempo: Kalinic trova il gol che mancava dall'ultima giornata del campionato scorso. Poi una magia di esterno sinistro di Dimarco, al secondo (gran) gol consecutivo. Inutile la rete nella ripresa di Messias, al sesto centro in campionato. Juric sale a quota 27 punti, Crotone sempre ultimo a 9