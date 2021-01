Formazioni ufficiali dal Dall’Ara a partire dal Bologna, schierato con il classico 4-2-3-1 da Mihajlovic ma non privo di novità. Chi parte dalla panchina è Palacio, sostituito da Barrow che torna dall’inizio come centravanti. Confermato Vignato sulla trequarti insieme a Soriano e Orsolini. Dominguez titolare e non Svanberg, ritorni importanti in difesa: ecco Skorupski in porta e De Silvestri sulla destra