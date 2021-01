L’attaccante belga è sulla via del recupero dopo la distorsione alla caviglia sinistra subita nel corso di Inter-Napoli dello scorso 16 dicembre. Intanto, il suo capitano Lorenzo Insigne ha pubblicato un video in cui si è improvvisato fisioterapista: “Così domenica giochi”. La replica di Dries: "Bravo". Martedì i controlli per Manolas

È fuori dal campo dal 16 dicembre scorso, partita della sconfitta di San Siro contro l’Inter. Quasi un mese dopo Dries Mertens è in recupero dalla distorsione alla caviglia sinistra. Ad ‘aiutarlo’ e spingerlo verso un veloce rientro, un amico che si è improvvisato per lui anche fisioterapista. Il dottor Lorenzo Insigne intento in una cura fisioterapica: “Così domenica giochi facile”. E la replica dell’attaccante belga: “Bravo”. Per il suo recupero è comunque questione di giorni: l'obiettivo resta la Fiorentina, magari potrebbe anche giocare qualche minuto contro l'Empoli in Coppa Italia. Che quella del capitano sia una indicazione?

Esami per Manolas

Intanto, come ha comunicato il Napoli al termine della partita, poi vinta, contro l’Udinese Kostas Manolas ha riportato un risentimento muscolare alla coscia destra. Il greco svolgerà esami di controllo soltanto nelle prossime ore: dopo un edema si preferisce attendere di solito qualche ora. Koulibaly, invece, è quasi pronto al rientro: progressivamente ritroverà il campo.