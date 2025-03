Claudio Ranieri si aspettava una partita così difficile contro il Como: "Per me diventeranno ciò che è stato il Parma negli anni Novanta. Fabregas da allenatore avrà la stessa grande carriera che ha avuto da calciatore". Sulle sostituzioni perfette: "Ho ottimi giocatori in panchina, tutti sanno fare la partita. Saelemaekers e Dovbyk non erano stati bene in settimana". E sulle parole di Ancelotti...

"Ancelotti ha detto che mi farò un altro anno? Ma lasciatemi perdere, come si fa a fare domande così...", ride di gusto Claudio Ranieri. A ogni vittoria della sua Roma sembra sempre più incredibile che sia destinato a lasciare la panchina a fine stagione. Intanto ha riportato i giallorossi a contatto con la zona europea della classifica. Oggi ci è riuscito azzeccando tutte le sostituzioni, come quelle dei marcatori Saelemaekers e Dovbyk, ma anche di Cristante e Rensch, fondamentali nell'azione decisiva: "Faccio i cambi perché ho ottimi giocatori in panchina e so quando poterli mettere. Saelemaekers e Dovbyk non sono stati bene in settimana, Celik si è poi fatto male, altrimenti avrei messo Baldanzi per Dybala. Ho tanti giocatori che sanno fare la partita, per me è un’ottima situazione".