Il difensore greco, uscito dal campo nel corso della gara contro l'Udinese per un problema fisico all'anca, ha riportato una "distrazione di primo grado del muscolo otturatore esterno". Da valutare i tempi di recupero e se riuscirà ad esserci per la Supercoppa contro la Juventus, in programma il 20 gennaio

CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE IN DIRETTA