Prende forma in Emilia Romagna il duello che il 20 gennaio al Mapei Stadium vedrà di fronte Juventus e Napoli: l'ultimo atto della Supercoppa italiana è stato presentato nella Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia. La scelta del luogo ha un forte valore simbolico: proprio in questa sala consiliare il 7 gennaio 1797 nacque la bandiera nazionale italiana. Una decisione presa anche per rendere omaggio all'Emilia Romagna e alle eccellenze nello sport come il calcio, che arriva all'indomani dell'ufficialità del GP di Imola inserito nel calendario del Mondiale 2021 di F1, a dimostrazione dell'impegno dello sport italiano di fronte all'emergenza Coronavirus.