All’andata (1-0 per la Juve a Torino), i due si erano sfiorati ma non incrociati a centrocampo: Pirlo, partito titolare, era uscito infatti al 64’, mentre Conte era entrato in campo solo nel finale, all’87’, sostituendo Del Piero che aveva appena segnato il gol decisivo su rigore. Pirlo ha poi incrociato Conte vestendo altre 3 maglie diverse: con la Reggina, con il Brescia (nell’1-1 del famoso gol di Baggio su lancio di Pirlo) e con il Milan in tre occasioni, tra cui la finale di Champions del 2003. Per poi ritrovarsi, come allenatore e giocatore, nella Juventus