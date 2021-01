Al termine del derby è partita la festa in casa Lazio: cori, tweet, video e messaggi. "La Capitale è nostra", il messaggio più ricorrente tra i calciatori biancocelesti. Luis Alberto dedica doppietta e successo ai tifosi: "È per voi"

Una festa tutta a tinte biancocelesti iniziata in campo al triplice fischio del derby e proseguita negli spogliatoi. Dopo il 3-0 alla Roma nel match che ha aperto la 18^ giornata di Serie A, la Lazio si gode "la serata perfetta" come l’ha definita Francesco Acerbi sui social. Immobile prima, poi la doppietta di Luis Alberto per rilanciare la Lazio nella gara più attesa in città. "A Roma solo la Lazio", il testo del massaggio via Twitter di Felipe Caicedo che ha ripreso alcuni dei festeggiamenti all’interno dello spogliatoio: cori, salti, allegria. E un pensiero ai tifosi sempre "presenti", nonostante la distanza. "Roma è biancoceleste", il testo del messaggio pubblicato da Immobile su Instagram.