La 18^ giornata di Serie A si apre con il derby della Capitale. La Roma è terza in classifica con ben 6 punti di vantaggio sulla Lazio. Fonseca recupera Smalling che sarà regolarmente in campo dal 1'. Confermato Villar, Pellegrini con Mkhitaryan sulla linea dei trequartisti. Inzaghi manda in campo Luiz Felipe e non Patric. Caicedo partner di Immobile. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD