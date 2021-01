Dopo l’anticipo di venerdì sera con il derby tra Lazio e Roma, la diciottesima giornata di Serie A entra ancora di più nel vivo. Sono tre infatti le partite che si giocheranno oggi, tutte da non perdere. Alle 15 il Verona di Juric sarà impegnato a Bologna, con i rossoblù che non vincono da 8 giornate (5 pareggi e 3 sconfitte). Spazio poi alle 18 a Torino-Spezia, dove i granata terzultimi vogliono ritrovare la prima vittoria casalinga in questo campionato per allontanarsi dalla zona retrocessione. Infine alle 20:45 ci sarà Sampdoria-Udinese, con i bianconeri che non vincono da 6 giornate.