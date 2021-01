Due le gare in programma nel primo pomeriggio di domenica. A Crotone la squadra di Stroppa va subito in vantaggio contro il Benevento grazie a un autogol di Glik, che poi serve un "assist" involontario a Simy per il 2-0. Al Mapei Stadium, derby emiliano tra Sassuolo e Parma:. D'Aversa, senza Bruno Alves, lancia il 17enne Dierckx in difesa. Neroverdi vicini al vantaggio con la traversa di Kyriakopoulos, poi annullato un gol a Caputo per fuorigioco