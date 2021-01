L'allenatore del Bologna commenta l'1-0 sul Verona ed esalta i giovani della rosa: "Per un mese e mezzo abbiamo giocato senza sette titolari, non abbiamo vinto ma abbiamo fatto prestazioni per cui meritavamo qualcosa in più. Tomiyasu meraviglioso, Schouten la nostra lavatrice". E sulle parole di Silvestri a Orsolini sul rigore: "" A me non serviva essere provocato, ho sbagliato più rigori che punizioni in carriera" IL BOLOGNA BATTE IL VERONA: CRONACA E HIGHLIGHTS Condividi:

Il Bologna torna alla vittoria dopo nove turni e Sinisa Mihajlovic si gode l'1-0 sul Verona e il recupero di alcuni infortunati: "Una vittoria meritata - la definisce l'allenatore a Sky Sport - Juric ha detto bene, siamo stati superiori e abbiamo meritato di vincere. Anche nell’aggressività, che è l’arma principale del Verona, siamo stati superiori”.Ora che stanno tornando tutti a disposizione abbiamo diverse scelte - spiega- sia per l’undici titolare sia per i cambi. Ora non perdiamo di qualità quando effettuiamo le sostituzioni come invece accadeva qualche mese fa quando ci mancavano 6-7 giocatori ogni volta. Abbiamo tantissimi giovani di 21-22 anni che stanno crescendo. Per un mese e mezzo abbiamo giocato senza sette-otto titolari, non abbiamo vinto ma abbiamo fatto prestazioni per cui meritavamo qualcosa in più".

"Tomiyasu meraviglioso, Schouten la nostra lavatrice" L'allenatore del Bologna chiede ai suoi di "rischiare di giocare sempre, come fatto oggi contro una squadra forte come il Verona, ma comunque occorre avere l'idea giusta per fare qualcosa di importante. In campo avevamo tantissimi giovani, da Barrow a Orsolini fino a Schouten, Dominguez e Tomiyasu". Spazio anche per i singoli: Tomiyasu? A me non piace troppo parlare dei singoli, di lui dico che è un giocatore meraviglioso. Gli manca un pochino di malizia ma giocando in Italia la acquisirà. Schouten ci dà tempi di gioco, è un ragazzo intelligente, la nostra lavatrice. Pulisce i palloni. Barrow è un ragazzo intelligente che impara in fretta, deve lavorare sulla profondità. Abbiamo Palacio che poi è un altro tipo di attaccante, lavora sugli spazi e fa giocare bene la squadra".

Miha su Silvestri: "A me le provocazioni non servivano Mihajlovic ha commentato anche la simpatica provocazione di Silvestri, portiere del Verona, nei confronti di Riccardo Orsolini sul calcio di rigore che ha deciso la partita. "Orso, non dovevi tirarlo tu" sono state le parole con tono ironico di Silvestri verso l'avversario, lasciando presagire una possibile brutta figura. Questa volta, a differenza di quanto avvenne a novembre in Milan-Verona 2-2 con il rigore sbagliato da Ibrahimovic ('l'ultimo l'hai sbagliato' aveva ricordato quella volta Silvestri) la provocazione non è servita e il numero 7 del Bologna ha segnato il calcio di rigore valso tre punti