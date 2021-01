"È stata una partita molto brutta, pessima. Pensavo di vedere una squadra diversa". Urbano Cairo non ha usato mezzi termini per esprimere tutta la sua delusione dopo il pareggio interno del Torino contro uno Spezia rimasto in dieci uomni praticamente per tutta la partita (espulso Vignali all'8'). La squadra di Marco Giampaolo non è andata oltre lo 0-0 contro gli uomini di Italiano e la situazione in classifica è sempre più complicata: dopo 18 giornate, terzultimo posto con appena 13 punti (e una gara in più rispetto a tutte le dirette concorrenti). Nonostante questo, però, il presidente granata ha momentaneamente confermato l'allenatore in panchina. Lo ha fatto al termine della gara, nel parcheggio dello stadio Olimpico Grande Torino, rispondendo alle domande dei cronisti presenti: "Se Giampaolo resta? Certo", ha concluso Cairo. Che ha poi sorriso quando qualcuno ha chiesto: "Fino a quando?". Il presidente ha messo in moto la sua auto ed è andato via.