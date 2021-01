Primo confronto in assoluto in campionato tra Torino e Spezia. Giampaolo conferma Verdi in appoggio a Belotti, mentre in difesa gioca Buongiorno insieme a Izzo e Bremer. Italiano deve fare a meno di Nzola e si affida a Piccoli come punta, affiancato ai lati da Gyasi e Farias. 8 minuti e viene subito espulso Vignali, dopo la revisione al Var, per un duro intervento su Murru. Diretta su Sky Sport Serie A