25' da dimenticare

vedi anche

Poker Crotone al Benevento, Sassuolo salvo al 95'

Una giornataccia, quella del difensore polacco del Benevento, che inizia dopo appena 4’ dal fischio d’inizio. Dalla sinistra piove un cross in mezzo, lui ingaggia un duello aereo con Simy e, nel tentativo di anticiparlo, devia con la nuca verso la propria porta. Sarebbe stato un gran gol, se fatto in quella giusta, per scelta di tempo e precisione del tocco. Per carità, l’autogol è una piccola macchia sulla fedina di qualsiasi difensore, ma per Glik non è ancora finita. Giusto il tempo di proiettarsi un paio di volte nell’area avversaria in occasione di due corner nella speranza di riabilitarsi – con una bella girata di testa, ma troppo centrale –, e il polacco rigira la frittata precedentemente preparata. Al 29' Riviere si invola verso la porta, cerca un compagno allargando alla sua destra nel cuore dell’area ma trova Glik, in anticipo. Quello che gli esce dal piede, però, è un tocco parallelo alla linea di porta, diretto sul piede di Simy, che non deve far altro che ringraziare per “l’assist” e buttarla dentro.