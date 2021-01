L’attaccante è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco del Maradona al 73’ della sfida contro la Viola. "Trauma contusivo al polpaccio sinistro", spiega il Napoli in una nota. Domani il controllo a Castel Volturno, resta a rischio ma c’è la speranza di recuperarlo per la sfida di Supercoppa contro la Juventus

Andrea Petagna è uscito zoppicando al 73’ della sfida contro la Fiorentina, finita 6-0 per il Napoli, con il calzettone abbassato, accompagnato da un membro dello staff medico del Napoli. Al suo posto in campo Dries Mertens, al rientro dopo l’infortunio subito nel corso della sfida di San Siro contro l’Inter del 16 dicembre scorso. Niente crampi, però per l’attaccante ex Atalanta e Spal. Dopo la partita, il club azzurro ha parlato sul suo sito ufficiale di "trauma contusivo al polpaccio sinistro". Lunedì mattina a Castel Volturno il controllo, il giocatore resta a rischio ma c’è speranza: lo staff medico del Napoli proverà a recuperarlo per la sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus in programma mercoledì 20 gennaio prossimo alle 21.