I pensieri e i dubbi sono gli stessi e si trascinano dalla fredda serata dell'Olimpico Grande Torino. Telefonate, confronti, riflessioni sulle vie d'uscita da una situazione disastrosa: Cairo è in contatto continuo con il ds Vagnati. In ballo il futuro di Giampaolo. Il giorno dopo il pareggio con lo Spezia resta la profonda delusione del presidente per una prestazione giudicata "pessima", addirittura la "peggiore del campionato". Questo alla 18ma giornata, con il Toro terz'ultimo e senza una vittoria in casa. Cairo si sta chiedendo se Giampaolo sia ancora in grado di risollevarsi e risollevare la squadra, che è parsa scarica fisicamente e spenta a livello di energie mentali. In una partita decisiva contro un'avversaria diretta per la salvezza. Ulteriore aggravante per Cairo. Forti perplessità anche sui cambi di sistema di gioco, sull'utilizzo della panchina (ingressi tardivi di Ansaldi e Zaza, per un Toro più offensivo e propositivo) e la gestione della comunicazione. La frase detta da Giampaolo nel post partita durante Sky Calcio Live: "Questa squadra è migliorata" è apparsa infelice dopo una prestazione del genere.