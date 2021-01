Barella, il "Cavaliere elettrico" dell’Inter

Come in quel western di Pollack decisamente progressive - per l'epoca, fine anni '70 - Nicolò Barella è uno che esalta, il Cavaliere Elettrico del rodeo che dà la scossa: contro la Juventus il cowboy sardo ha dapprima lanciato il gancio al compagno Vidal e sulla frustata di Bastoni è partito al galoppo, prendendo la zebra per le corna, sul solco del miglior (Nicolino) Berti, "cavallo pazzo" dell'ultima Inter meno Internazionale e più italiana passata dal Meazza. Quella del Trap, maestro di Antonio Conte. E di Gianfranco Matteoli, regista dello scudetto dei record e scopritore di Barella, che andò a pescare nella Scuola Calcio "Gigi Riva" per conto del Cagliari. Le giovanili in rossoblù, poi l'esordio in prima squadra nel gennaio 2015, appena 17enne, lanciato da Gianfranco Zola in Coppa Italia con il Parma. Qualche mese dopo il debutto in Serie A, sempre contro gli emiliani, battezzato da Gianluca Festa (altro vecchio cuore nerazzurro). Il 10 ottobre del 2018 la prima in Nazionale, schierato dal ct Roberto Mancini nell'amichevole di Genova con l'Ucraina. Ma la "carriera" di Nicolò era cominciata molto tempo addietro: "Ho iniziato presto... quando mia mamma mi rincorreva per casa! - scherzava in un'intervista sul sito ufficiale dell'Inter, in cui rivelò anche il suo idolo. "Mio padre ha sempre guardato tutte le partite, ma proprio tutte quelle che passavano in televisione. E io, con lui: guardavo, immagazzinavo, apprendevo. Per dire: ricordo i gol di Stankovic, già da piccolo - confessa - ero impressionato dalla sua capacità di calciare, mi hanno sempre affascinato e stupito le sue conclusioni. Due sono indelebili: il gol nel derby da fuori area e quello al volo da centrocampo contro lo Schalke 04 in Champions".