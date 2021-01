Inter

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, a Sky Sport:

"Nelle ultime settimane tante notizie sono girate, tra le quali speculazioni, forse per destabilizzare l'ambiente. La proprietà è credibile, il managament dà stabilità e l'Inter ha una ricchezza dettata dalla propria storia tra presidenti, dirigenti, giocatori e tifosi. Nessuno può mettere in discussione il nostro club, tantomeno sulle voci riguardanti Hakimi. Il nostro mercato è già chiuso, lo stimolo è dare una giusta considerazione al nostro gruppo. Siamo competitivi con questa rosa: eravamo alla ricerca di opportunità che non ci sono, teniamo in considerazione anche il periodo delicato del club. I valori straordinari dobbiamo generarli noi tra appartenenza e senso della maglia. Agoumé? Ricordiamo che è appena tornato in gruppo Vecino, mentre Agoumé un 2002 che ha bisogno di continuità come sta accadendo con lo Spezia. Riportarlo da noi sarebbe ingiusto per sia per lo Spezia che per lui"