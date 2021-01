Cagliari-Milan, dove vedere la partita in tv

La 18^ giornata di Serie A si conclude a Cagliari, dove arriva il Milan, privo di Calhanoglu e Theo Hernandez risultati positivi al Covid-19 alla vigilia della partita. I rossoneri di Pioli sono reduci dal doppio impegno contro il Torino, superato per 2-0 in campionato e ai calci di rigore in Coppa Italia. I sardi hanno perso invece giovedì sera in Coppa sul campo dell'Atalanta. La squadra di Eusebio Di Francesco non vince una partita di campionato dal 7 novembre e arriva alla sfida di questa sera con un filotto negativo di 10 incontri alle spalle. La tradizione non aiuta i rossoblù: il Milan è infatti la squadra che ha sconfitto di più il Cagliari in Serie A (42 volte in 76 precedenti). Grande attenzione sugli attacchi: Joao Pedro è andato a segno in tre delle ultime cinque sfide contro il Milan, Zlatan Ibrahimovic è andato in gol in tutte le ultime sei sfide di campionato contro il Cagliari.