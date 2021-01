Rivoluzione Inter. In arrivo un nuovo logo e anche un nuovo nome. I tifosi nerazzurri conoscono a memoria quel motto. La data è il 9 marzo 1908: "Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma: il nero e l'azzurro sullo sfondo d'oro delle stelle. Si chiamerà Internazionale, perché noi siamo fratelli del mondo". La frase è di Giorgio Muggiani, principale fondatore del club e illustratore di un logo mai stravolto. Quello che risponde al nome di Football Club Internazionale Milano. Ma i tempi cambiano e la società sta andando verso una direzione moderna, una scelta e un brand minimal che vira verso un nome molto più corto: sarà Inter Milano. Cioè quell'"Inter Milan" con cui i nerazzurri sono comunemente chiamati fuori dall'Italia. La lettera "I" e la lettera "M" saranno i due elementi base di un nuovo stemma che si preannuncia, come detto, minimale nella sua forma. Un cambiamento epocale che si inserisce nelle attuali vicende societarie. L'ultimo CdA dei nerazzurri ha evidenziato - come nella nota diffusa dalla società all'Ansa - una "contrazione dei ricavi, impattati dalla pandemia Covid-19". Mentre l'amministratore delegato Beppe Marotta aveva recentemente affrontato l'argomento della possibile cessione di quote societarie dalla famiglia Zhang a nuovi investitori: "La proprietà Suning sta valutando le opportunità nell'interesse dell'Inter e nel rispetto del valore storico del club, oltre che del presente e del futuro" - aveva detto l'Ad, poi sottolineando come "il management da me rappresentato sa di agire in un contesto molto solido e di contare su un'area tecnica molto ben compattata".