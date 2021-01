Paolo Valeri è il direttore di gara designato per Juventus-Napoli, match che assegnerà mercoledì 20 gennaio la Supercoppa Italiana. L'arbitro sarà assistito dai collaboratori Bindoni e Del Giovane, mentre il quarto uomo sarà Mariani. Di Bello sarà al Var e Paganessi all'Avar

Paolo Valeri, arbitro della sezione di Roma 2, dirigerà la sfida tra Juventus e Napoli che assegnerà la Supercoppa Italiana. I bianconeri partecipano alla finale in quanto vincitori dello scudetto 2019/20, mentre il Napoli scenderà in campo dopo aver conquistato l'ultima Coppa Italia (tra l’altro in finale proprio contro la Juventus, ai rigori). La partita si giocherà mercoledì 20 gennaio alle ore 21, sul terreno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’arbitro Valeri sarà assistito dai collaboratori Bindoni e Del Giovane, mentre il quarto uomo sarà Mariani. Di Bello sarà al Var e Paganessi all'Avar.