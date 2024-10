L'allenatore dell'Inter dopo il 4-4 di San Siro: "Contro una squadra come la Juve puoi prendere quattro tiri, ma non quattro gol. Noi avremmo dovuto fare il quinto e non c'erano state avvisaglie fino alla prima rete di Yildiz. I tifosi neutrali penso si siano divertiti, io un po' meno" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Da 4-2 al 4-4, dopo tante occasioni per chiudere la partita. Non poteva che iniziare da qui Simone Inzaghi dopo il rocambolesco pareggio nel derby d'Italia contro la Juventus: "Se sono arrabbiato? Tanto, c'è delusione, ma da allenatore devo ripartire e i quattro gol presi saranno motivo di analisi - ha detto a Sky Sport nel post partita -. La Juventus è un ottimo club e puoi prendere quattro tiri, ma non quattro gol. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva subito una sola rete in campionato, e su rigore, e oggi poteva subirne sette o otto. Dovevamo fare il quinto e non c'erano state avvisaglie fino al primo gol di Yildiz. Poi ci siamo disuniti, abbiamo commesso una serie di errori in una partita che meritavamo di vincere. C'è amarezza. Ne parleremo coi ragazzi domani, ora c'erano dei volti tristi". SERIE A Le pagelle di Inter-Juventus 4-4

"I tifosi neutrali penso si siano divertiti, io un po' meno" Sempre sul tema gol subiti: "E' un momento così - dice Inzaghi -. ma bisogna lavorare di più e meglio, io per primo. Calcolando i tiri e gli expected goal siamo molto simili alla scorsa stagione, ma oggi è stato lampante: non possiamo subire quattro tiri e quattro gol, ci stiamo mettendo del nostro. Se l'anno scorso non sarebbe successo? Forse avremmo fatto qualche gol in più e, chiaramente, oggi abbiamo concesso delle reti che non si possono concedere. Devo essere lucido e razionale: sul possesso abbiamo fatto un'ottima gara contro una grande squadra, sul 4-2 abbiamo avuto tante occasioni dove avremmo dovuto segnare ancora. È giusto che ci sia delusione e rabbia, ma bisogna anche guardare le cose fatte bene". Inzaghi conclude: "I tifosi neutrali penso si siano divertiti, io un po' meno, una partita così non mi era ancora capitata, potevo far di meglio anche io ma avevo anche rotazioni limitate. Resta il fatto che una squadra come la nostra deve sopperire alle difficoltà e portare a casa una partita come questa, che avremmo ampiamente meritato di vincere". SERIE A Motta: "Siamo stati bravi a rimanere in partita"